На Украине объявили о подготовке к признанию автокефалии "Киевского патриархата"

На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

Руководитель крупнейшей в Верховной Раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимо заявил, что парламент в четверг может поддержать инициативу президента обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение вселенскому патриарху.

Как пояснил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, "работа, уже осуществленная президентом Порошенко относительно предоставления автокефалии украинского православия, по-настоящему уникальна. Мы в шаге от исторического решения Константинополя о независимости нашей церкви от Москвы при одновременном признании вселенским православием", - написал он в Twitter.

Со своей стороны, в Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо обратить внимание на ущемление прав канонической православной церкви на Украине.

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