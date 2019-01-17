Японские СМИ сравнили Украину с чистилищем

Чистилище, согласно католицизму - состояние или место, в которых души умерших людей искупают совершенные при жизни грехи.

Спустя пять лет после кровавого государственного переворота жизнь на Украине стала не лучше, а хуже. Еще каких-то пять лет тому назад украинцы надеялись на райское будущее, сегодня же их реальность - чистилище.

Об этом пишет японское национальное издание The Asahi Shimbun.

Рушатся, указывают журналисты из Страны восходящего солнца, все былые надежды граждан Украины. Действующий президент Украины Петр Порошенко, котором они когда-то поверили, так и не оправдал возложенных на него ожиданий и не выполнил своих предвыборных обещаний. В преддверии президентских выборов рейтинг его упал. Но, указывают сотрудники The Asahi Shimbun, рейтинги его политических конкурентов не лучше.

В то же время, считают японские журналисты, у Российской Федерации и ее национального лидера Владимира Путина все замечательно. «Аннексию» Крымского полуострова, пишут они, поддержали все - включая государственные средства массовой информации. Ситуацию вокруг Крыма, Донбасса и Украины, пишет The Asahi Shimbun, Владимир Путин и его команда умело развернули себе на пользу.

«Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», - приводят авторы материала в своей статье цитату из новогоднего обращения Владимира Путина к гражданам Российской Федерации от 2019 года. Но, несмотря на то, что «помощников не было и не будет», пишут работники японских средств массовой информации, Россия действительно представляет собой сегодня единую команду.

Президент Украины Петр Порошенко тем временем считает, что на вверенных ему территориях все хорошо. Так, ранее «Правда.Ру» писала о том, что перед видными иностранными послами глава государства похвастался верным путем современной Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

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