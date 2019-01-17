Выборы на Украине станут самыми грязными за всю историю страны

Грядущие президентские выборы на Украине станут самыми грязными за всю историю государства. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Соответствующее сообщение появилось сегодня на официальном сайте российского дипломатического ведомства. Так, в нем говорится о том, что нынешняя украинская власть всеми способами хочет «удержаться на плаву». И прибегает ради исполнения желаемого, указывает МИД РФ, к самым разнообразным инструментам - как нагнетании антироссийских и русофобских настроений в стране, так и принимая откровенно антидемократические, антинародные решения.

Скорые выборы президента Украины, утверждает в своем сообщении Министерство иностранных дел Российской Федерации, могут стать самыми грязными и скандальными за всю историю ее независимости. Это, убеждены в российском дипломатическом ведомстве, говорит лишь о несостоятельности действующего президента Украины Петра Порошенко как политика и неспособности его команды исполнить предвыборные обещания, данным им ровно пять лет тому назад.

Напомним, что выборы президента Украины пройдут уже буквально через два месяца -в марте текущего года.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что правительство Украины выступило с предложением проверять кандидатов в президенты страны у нарколога и психиатра.

Также «Правда.Ру» писала о том, что украинский шоумен и актер Владимир Зеленский, неоднократно высмеивающий в своих шоу жителей России, Крыма и Донбасса, намерен участвовать в президентской гонке.

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