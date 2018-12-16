ДНР: ВСУ 17 раз за сутки нарушили перемирие

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня на территории Донбасса, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Сообщается, что украинские силовики выпустили по территориям ДНР 11 мин. Но это еще не все — ВСУ также использовали против ополченцев гранатометы, стрелковое оружие и различную бронетехнику.

Отметим, что в минувшую субботу руководство ДНР сообщило о 22 нарушениях режима прекращения огня за сутки со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, что правительство Украины инициировало военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик пять лет назад, в 2014 году. Тогда, после государственного переворота на Украине, ЛНР и ДНР изъявили желание добиться суверенитета и объявили о своей независимости.

Де-юре, отметим, между Вооруженными силами Украины и армией ДНР и ЛНР существует договор о перемирии, но де-факто никто с обеих стороны складывать оружие не намерен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русский писатель и журналист Захар Прилепин, несколько лет кряду участвующий в боях на Донбассе на стороне ополченцев, больше воевать за ДНР не намерен. Он заявил, что сегодня ДНР ничем не отличается от среднестатического региона Российской Федерации. А за такой Донбасс, признался Захар Прилепин, у него идти в бой нет желания.

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