Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте

Действующий президент Украины Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте. На то у него была причина — глава государства не захотел слушать критику в свой адрес.

Так, во всяком случае, считает бывший украинский дипломат Олег Волошин. Именно он рассказал широкой общественности о бегстве Петра Порошенко.

По словам Олега Волошина, 11 декабря в Европарламенте проходили слушания по делу о выполнении официальным Киевом соглашений о сотрудничестве с Евросоюзом. После слушания, утверждает Волошин, были запланированы дебаты. На них должен был присутствовать Петр Порошенко, указывает бывший украинский дипломат. Но президент Украины, заявляет Олег Волошин, так на дебаты в Европарламенте и не явился.

Олег Волошин считает, что Петру Порошенко повезло. По словам экс-дипломата Украины, на дебатах говорилось очень много негативного о состоянии сегодняшней Украины. Так, по словам Волошина, поднимался вопрос о низком уровне экономики в стране, высоком уровне коррупции и убийствах местных активистов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Верховной рады Украины назвал Петра Порошенко "крысой, загнанной в угол". Но, отметил представитель украинского правительства, крыса, зажатая в угол, существо крайне опасное.

Фото: www.president.gov.ua

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