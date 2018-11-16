Значительное количество средств и времени понадобится для постройки военно-морской базы, но ни того, ни другого у Украины нет, сообщил замминистр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Ранее Киев заявлял о планах усилить военное присутствие в Азовском море, добиться этого, по мнению правительства Украины, можно было бы построив в одном из портовых городов военно-морскую базу. По словам чиновника, он не является сторонников тезисов, не соответствующих современным реалиям: построить базу и через месяц получить военный флот, сопостовимый по силе с российским. Для этого у украинского правительства нет необходимых финансовых и временных ресурсов, говорит Тука.
Напомним, вопрос украинского присутствия в Азовском море стал актуален в начале года. Тогда Украина задержала траулер РФ "Норд", против капитана которого были выдвинуты обвинения в незаконном посещении Крыма. В августе в порту Херсона был задержан танкер "Механик Погодин". Россия придала задержаниям статус "морского терроризма" и усилила пограничный контроль.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что власти Украины ввели военный флот в Азовское море, а также призвали НАТО сопровождать украинские суда.
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