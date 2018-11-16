В честь Дня Достоинства и Свободы в столице Украины пройдут тематические мероприятия, сообщает сайт Киевской городской администрации.
Помимо военно-ориентированного соревнования среди учащихся школ города "Снайпер столицы-2018", для детей проведут квест "Украина — страна непокорённых", а в специализированной библиотеке "Молодая гвардия" пройдёт беседа "Осень, которая изменила страну". В учебных заведениях будут организованы фотовыставки под названием "Блокпост памяти", также ожидаются тематические уроки, воспитательные часы, беседы, мероприятия простветительского характера, встречи школьников с участниками событий Революции Достоинства, возложение цветов к мемориалам.
Выставка литературы под названием "Наш дух не сломить, свободу не убить" пройдёт в Публичной библиотеке имени Леси Украинской, а на Майдане Независимости в течении недели продлится выставка "Борьба за веру".
На время проведения мероприятий будет обеспечена круглосуточная охрана общественного порядка.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о ежегодном праздновании Дня Достоинства и Свободы. Также мы писали о том, что это не первый случай учреждения Порошенко новых праздников: до этого он отменил в стране День защитника отечества 23 февраля и назначил аналогичный праздник на 14 октября.
Фото: ru. wikipedia.org
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