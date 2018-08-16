Украинский депутат Алексей Савченко заявил, что Конан-варвар имеет украинское происхождение. Такой вывод он сделал на основе поднятого со дна Черного моря античного сосуда, передает РИА "Новости".
"Эта находка говорит о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру", - объяснил Савченко.
Конан-варвар - персонаж фэнтези, придуманный в 1930-х годах американским писателем Робертом Говардом. Его родина - вымышленная страна Киммерия. Это название писатель позаимствовал у древних греков, которые называли так территории Северного Причерноморья и Приазовья, в том числе Крым. Одноименный американский фильм про Конана-варвара с Арнольдом Шварценеггером в главной роли вышел в 1982 году.
В 2006 году турецкие археологи пытались доказать существование Киммериды - почти вековой обители одного из древнейших народов Европы, сообщает турецкое агентство DHA.
"Мы пытаемся найти свидетельства поселения киммерийцев, которое, согласно трудам Стефана Византийского, в течение 100 лет существовало в Антандросе. До настоящего времени эта гипотеза еще не подтверждена", - сказал ученый Гюрджан Полат (Gurcan Polat) из Эгейского университета, который семь лет руководит археологической экспедицией в античном городе Антандрос на северо-западе современной Турции.
Источник фото: Fotodom.ru/Rex Features
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