В Киеве вымышленного Конана-варвара назвали украинским предком

Украинский депутат Алексей Савченко заявил, что Конан-варвар имеет украинское происхождение. Такой вывод он сделал на основе поднятого со дна Черного моря античного сосуда, передает РИА "Новости".

"Эта находка говорит о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру", - объяснил Савченко.

Конан-варвар - персонаж фэнтези, придуманный в 1930-х годах американским писателем Робертом Говардом. Его родина - вымышленная страна Киммерия. Это название писатель позаимствовал у древних греков, которые называли так территории Северного Причерноморья и Приазовья, в том числе Крым. Одноименный американский фильм про Конана-варвара с Арнольдом Шварценеггером в главной роли вышел в 1982 году.

В 2006 году турецкие археологи пытались доказать существование Киммериды - почти вековой обители одного из древнейших народов Европы, сообщает турецкое агентство DHA.

"Мы пытаемся найти свидетельства поселения киммерийцев, которое, согласно трудам Стефана Византийского, в течение 100 лет существовало в Антандросе. До настоящего времени эта гипотеза еще не подтверждена", - сказал ученый Гюрджан Полат (Gurcan Polat) из Эгейского университета, который семь лет руководит археологической экспедицией в античном городе Антандрос на северо-западе современной Турции.

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