Адвокаты Януковича избили полицейских в здании суда

В Оболонском районном суде Киева в ходе рассмотрения дела о госизмене бывшего украинского лидера Виктора Януковича произошла драка между адвокатами экс-президента и представителями полиции, передает телеканал Newsone.
Причиной потасовки стало решение суда об участии в деле государственного адвоката Юрия Рябовола. Действующие адвокаты Виталий Седюк и Игорь Федоренко пытались помешать конкуренту проникнуть в зал.
Полиция дала пресекла попытки Седюка и Федоренко, что спровоцировало драку между адвокатами и стражами порядка. Потасовка длилась недолго, и Рябоволу удалось попасть в зал, судебный процесс продолжился.
Ранее адвокаты выразили мнение, что суд находится под политическим давлением, так как он перешел к стадии прений до допроса всех свидетелей стороны защиты. Представители интересов Януковича покинули заседание в знак протеста.
В итоге Януковичу назначили бесплатного госадвоката Виктора Овсянникова, который, как и его предшественники, несколько раз покидал зал суда. Таким образом, экс-президенту назначили адвоката Рябовола.
В конце июня 2017 года стало известно об инициировании дела против Януковича, которого обвиняют в госизмене. Предполагается несколько уголовных дел, которые новая украинская власть завела на экс-главу государства после событий 2014 года. Прокуратура требует пожизненного заключения для Януковича.
Источник фото: REX/Shutterstock
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