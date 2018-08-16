"У нас война!": генерал СБУ заявил о полном разрыве с Россией

Украина, по-видимому, решилась на кардинальные меры. Не так давно там предложили полностью закрыть железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.

Бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк высказался о таком развитии событий положительно, заявив, что действовать нужно стремительно и решительно, но последовательно.

Под последовательными действиями Василий Вовк понимает разработку дорожной карты, анализ всех возможных рисков и последствий, а также путей их предотвращения. По словам экс-руководителя СБУ, стоит принять во внимание то, что на территории России работают десятки тысяч выходцев с Украины. Вовк поделился мнением, что авиабилеты — штука недешевая, и нужно задуматься о том, как помочь украинским "заробитчанам".

Экс-руководитель СБУ также призвал Украину и к ограничению денежных переводов из России. По мнению Вовка, между Россией и Украиной развязалась самая настоящая война. И именно таким образом, заявляет он, должны себя вести стороны конфликта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами. Столь резкие слова в адрес соотечественников украинский депутат позволила себе из-за цен на яблоки.

Фото: Fotodom. ru

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