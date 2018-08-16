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Где спецназ? Моряки захваченного Украиной танкера ждут штурма

Мир » Бывший СССР » Украина

Экипаж российского судна "Механик Погодин" заявляет о том, что украинские власти вполне могут пойти и на силовой захват корабля.

Где спецназ? Моряки захваченного Украиной танкера ждут штурма. 390830.jpeg

Отметим, что вот уже пять суток "Механик Погодин" остается заблокированным в порту украинского города Херсон. Покинуть порт судну не разрешается. Также экипажу запрещено начать разгружать дизельное топливо.

Администрация порта регулярно сообщает о том, что украинское правительство не выпустит российское судно из порта и в дальнейшем. Но в то же время никаких официальных претензий к судну или судовладельцу украинское правительство пока представить не удосужилось.

Владельцы "Механика Погодина" придерживаются мнения о том, что Киев не имеет каких-либо настоящих и реальных претензий к российскому судну, а ищет формальный повод для его задержания.

Ранее "Правда.Ру" приводила слова постоянного представителя украинского президента на территории Крыма о том, что "Механик Погодин" покинет порт Херсона нескоро. По словам Бориса Бабина, Служба безопасности Украины имеет ряд претензий к судну и на это раз доведет начатое дело "до победного конца". Стоит отметить, что Украина в этом году уже задерживала корабли, принадлежащие Российской Федерации. Так, в частности, в марте было задержано рыболовецкое судно "Норд".

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