У кого чего болит: Порошенко испугался атаки российской армии

Об "операции" российских войск против Мариуполя и других портов Азовского моря Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze, сообщает "РИА Новости".

Российская сторона, по мнению Порошенко, незаконно досматривает суда, идущие в порты через Керченский пролив.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море. Осуществить эскалацию напряжения, не исключено - провести военную операцию против Мариуполя, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", - об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В то же время представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян ранее рассказал о том, что на самом деле Россия суда не задерживает. Сотрудники проводят рядовые досмотры судов.

На территории Азовского моря действует соглашение, которое заключили Украина и Россия, поэтому оно доступно для внутреннего пользования двух стран. Это значит, что обе стороны имеют право досматривать входящие в море суда.

Ранее "Правда.Ру" писала, Украина намерена сделать Крым настоящим островом. Соответствующие проектные работы в настоящее время ведет государственный институт "Укргидропроект".

Проект предусматривает строительство через Перекопский перешеек судоходного Черноморско-Азовского канала. Речь идет о том, чтобы обеспечить коммерческое судоходство между Черным и Азовским морем, на котором находится порт Мариуполь. И через который, в частности, идет на экспорт продукция металлургической промышленности Украины.

Напомним, что в Киеве ранее заявляли, что Крымский мост ограничивает судоходство. И уже посчитали убытки - счет, конечно же, на миллиарды. Когда речь идет о России, других цифр украинские власти не знают.