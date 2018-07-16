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Источник Правда.Ру

В Киеве установят памятник русскому богатырю

Мир » Бывший СССР » Украина

Монумент, посвященный богатырю Илье Муромцу, возведут в столице Украины. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, герой былин и сказок - это история, которую у страны пытаются "украсть". 

В Киеве установят памятник русскому богатырю. 389562.jpeg
Картина В.М.Васнецова Богатырский скок

Памятник появится в парке "Муромец". Завершаются работы по его изготовлению. Как заявляет мэр Киева на своей странице в facebook, этот монумент создали с использованием современных технологий. 

Прототипом богатыря стал Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титула "Самый сильный человек мира", именно он позировал скульпторам. Илья Муромец будет отлит из бронзы. Часть деталей для фигуры были напечатаны на 3D-принтере. Высота монумента составляет 11 метров. 

"Не думаю, что стоит спорить, нужен ли нам памятник Муромцу или нет. Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова. Там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира", - цитирует Кличко "РИА Новости". 

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Темы Киев Украина Илья Муромец Виталий Кличко памятник Илье Муромцу
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