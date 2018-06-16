Украинская химпромышленность на грани краха: прекращает свою работу "ДнепрАзот"

Сергей Сидоров, один из представителей руководства завода сообщил, что предприятие прекращает свою деятельность и уходит на вынужденный простой. Об этом сообщает RT со ссылкой на facebook Сидорова.
В его заявлении говорится следующее: "Из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться. Главный вопрос сегодня не в том, кто виноват, это всем понятно... Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки того, что отечественная химия находится на грани уничтожения", - рассказал пользователям сети Сергей Сидоров.
"ДнепрАзот"- это стратегически важное предприятие для экономики и безопасности Украины. Продукцию, которую выпускает завод, используют в металлургии, сельском хозяйстве, горно-добывающей, химической и перерабатывающей промышленности, в энергетике и водоподготовке. "ДнепрАзот" просуществовал более 80 лет.
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