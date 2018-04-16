США решили купить Донбасс

До 65 миллионов долларов на "экономическое восстановление" Донбасса готово выделить агентство США по международному развитию. Средства должны пойти на укрепление торговых связей региона с Западной Украиной и ЕС, чтобы снизить его зависимость от России.

Как это может выглядеть на практике? Мнением с "Правдой.Ру" поделился экс-депутат парламента Новороссии, ополченец и публицист Евгений Тинянский.

— На самом деле, мы имеем дело с ярко выраженным американским внешнеполитическим цинизмом, потому что надо быть абсолютным идиотом, чтобы каким-то образом попытаться оторвать русский Донбасс, русский юго-восток Украины от России.

Мы прекрасно понимаем, что на Украине руководство страны готовит ряд законодательных актов для последующей реинтеграции Донбасса назад — на Украину. Мы прекрасно понимаем, что у Украины денег элементарно не хватает ни на что.

Украина в перспективе готовит и фильтрационные лагеря, и инфраструктуру, в том числе и наступательную, для последующей зачистки Донбасса.

Поверьте, 65 миллионов долларов это не такие большие деньги. На самом деле, для наступательной операции нужно гораздо больше.

Но тем не менее налицо факт: США не против финансировать операции Украины. На мой взгляд, ответ вполне очевиден, будет элементарная боевая операция с последующей зачисткой.

— То есть эти средства будут направлены не на экономическое развитие, а на некую силовую операцию?

— Абсолютно верно. Несмотря на то, что Донбасс интегрирован экономически, и в том числе в плане сырья, в некоторые другие более центральные регионы Украины сейчас эти связи оборваны, идет наработка дополнительных связей уже непосредственно с Россией. И понятное дело, США видят тот потенциал, который заложен в Донбассе, видят то, что Донбасс может стать стимулом, может стать ракетоносителем, толчком для дальнейшей возможности индустриализации Российской Федерации.

На самом деле, если рассматривать Донбасс как часть индустриального парка, Донбасс, Белгород и Ростов-на-Дону, то такого индустриального парка в мире просто примеров нет. Это шикарнейший может быть толчок.

В Штатах сидят далеко неглупые люди, они прекрасно это видят. Поэтому не стоит удивляться тому, что они будут готовы в перспективе давать Украине любые деньги только для того, чтобы не допустить интеграцию, культурно-экономическую, производственную, индустриальную, Донбасса в РФ, то есть все вполне прогнозируемо.

— А как с доступом на рынок? Или деньги разворуют? Как на Донбассе уже со связями? Переориентировались? Приспособились?

— К сожалению, пока все эти моменты имеют в большей степени имиджевый характер для российского политикума. В частности, какой-то представитель политического истеблишмента решил получить дополнительные баллы и элементарно пропиариться на теме Донбасса.

Организовал у себя в субъекте федерации какое-то псевдообщественное движение, например "Дружба Донбасс", и какой-то субъект РФ разок посетил Донбасс, помелькал, вышел в СМИ и срубил политические дивиденды. На самом деле в политической плоскости и в какой-то сфере взаимодействия на данный момент это нецелесообразно, потому что Донбасс элементарно не признан РФ. Какие-то гуманитарные проекты обоюдные имеют место, конечно, они есть, они очень помогают. Но все остальное… дальше лозунгов, к сожалению, это не заходит.

— В практической плоскости что-то можно сказать об этом?

— Без высшей политической воли, которая диктуется с севера, к сожалению, это невозможно, этого не будет. Это останется на бумаге, это будет все элементом пиара. Будем надеяться, что действительно все образуется, мы достучимся, докричимся, потому что я уже в очередной раз делаю ударение, что мы выбрали неправильный вектор. Мы отказались от правильного вектора, мы потеряли монополию на правду.

Вспомните, когда три-четыре года назад мы говорили и били всех своих информационных оппонентов… Почему? Потому что мы говорили правду. У нас была монополия на правду. У нас сейчас ее даже не отобрали — мы ее потеряли, мы ее сами благополучно отдали, мы вынуждены вертеться в информационном поле, мы вынуждены придумывать себе какие-то несуществующие победы и прочие моменты… Понимаете, это все негативно на Донбассе отражается.

Мы потеряли монополию на правду, мы потеряли идею. То есть, пока мы все это не вернем, мы будем топтаться, как сейчас топчемся.

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