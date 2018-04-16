Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

США решили купить Донбасс

Мир » Бывший СССР » Украина

До 65 миллионов долларов на "экономическое восстановление" Донбасса готово выделить агентство США по международному развитию. Средства должны пойти на укрепление торговых связей региона с Западной Украиной и ЕС, чтобы снизить его зависимость от России.

США решили купить Донбасс. 385935.jpeg

Как это может выглядеть на практике? Мнением с "Правдой.Ру" поделился экс-депутат парламента Новороссии, ополченец и публицист Евгений Тинянский.

— На самом деле, мы имеем дело с ярко выраженным американским внешнеполитическим цинизмом, потому что надо быть абсолютным идиотом, чтобы каким-то образом попытаться оторвать русский Донбасс, русский юго-восток Украины от России.

Мы прекрасно понимаем, что на Украине руководство страны готовит ряд законодательных актов для последующей реинтеграции Донбасса назад — на Украину. Мы прекрасно понимаем, что у Украины денег элементарно не хватает ни на что.

Украина в перспективе готовит и фильтрационные лагеря, и инфраструктуру, в том числе и наступательную, для последующей зачистки Донбасса.

Поверьте, 65 миллионов долларов это не такие большие деньги. На самом деле, для наступательной операции нужно гораздо больше.

Но тем не менее налицо факт: США не против финансировать операции Украины. На мой взгляд, ответ вполне очевиден, будет элементарная боевая операция с последующей зачисткой.

— То есть эти средства будут направлены не на экономическое развитие, а на некую силовую операцию?

— Абсолютно верно. Несмотря на то, что Донбасс интегрирован экономически, и в том числе в плане сырья, в некоторые другие более центральные регионы Украины сейчас эти связи оборваны, идет наработка дополнительных связей уже непосредственно с Россией. И понятное дело, США видят тот потенциал, который заложен в Донбассе, видят то, что Донбасс может стать стимулом, может стать ракетоносителем, толчком для дальнейшей возможности индустриализации Российской Федерации.

На самом деле, если рассматривать Донбасс как часть индустриального парка, Донбасс, Белгород и Ростов-на-Дону, то такого индустриального парка в мире просто примеров нет. Это шикарнейший может быть толчок.

В Штатах сидят далеко неглупые люди, они прекрасно это видят. Поэтому не стоит удивляться тому, что они будут готовы в перспективе давать Украине любые деньги только для того, чтобы не допустить интеграцию, культурно-экономическую, производственную, индустриальную, Донбасса в РФ, то есть все вполне прогнозируемо.

— А как с доступом на рынок? Или деньги разворуют? Как на Донбассе уже со связями? Переориентировались? Приспособились?

— К сожалению, пока все эти моменты имеют в большей степени имиджевый характер для российского политикума. В частности, какой-то представитель политического истеблишмента решил получить дополнительные баллы и элементарно пропиариться на теме Донбасса.

Организовал у себя в субъекте федерации какое-то псевдообщественное движение, например "Дружба Донбасс", и какой-то субъект РФ разок посетил Донбасс, помелькал, вышел в СМИ и срубил политические дивиденды. На самом деле в политической плоскости и в какой-то сфере взаимодействия на данный момент это нецелесообразно, потому что Донбасс элементарно не признан РФ. Какие-то гуманитарные проекты обоюдные имеют место, конечно, они есть, они очень помогают. Но все остальное… дальше лозунгов, к сожалению, это не заходит.

— В практической плоскости что-то можно сказать об этом?

— Без высшей политической воли, которая диктуется с севера, к сожалению, это невозможно, этого не будет. Это останется на бумаге, это будет все элементом пиара. Будем надеяться, что действительно все образуется, мы достучимся, докричимся, потому что я уже в очередной раз делаю ударение, что мы выбрали неправильный вектор. Мы отказались от правильного вектора, мы потеряли монополию на правду.

Вспомните, когда три-четыре года назад мы говорили и били всех своих информационных оппонентов… Почему? Потому что мы говорили правду. У нас была монополия на правду. У нас сейчас ее даже не отобрали — мы ее потеряли, мы ее сами благополучно отдали, мы вынуждены вертеться в информационном поле, мы вынуждены придумывать себе какие-то несуществующие победы и прочие моменты… Понимаете, это все негативно на Донбассе отражается.

Мы потеряли монополию на правду, мы потеряли идею. То есть, пока мы все это не вернем, мы будем топтаться, как сейчас топчемся.

По теме:

Донбасс, как и в 1921-м — в сердце России

"Донбасс должен преподать Киеву военный урок"

Донбасс требует трибунала для Украины

"Россия" в Донбассе еще звучит, а "Путин" уже нет…

"Донбасс выступил против олигархов"


Киев уличили в подготовке наступления на Донбасс
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
XRP удалось задержаться на $0,65 после "зеленых выходных"
Криптобиржи
Биткоин и его быки: $8,500 не за горами
События недели
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Читательский топ
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Россия предупредила ООН: есть точка невозврата, за ней - война
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.

США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Мир
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Политика
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Ближний Восток
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Ближний Восток
Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".

Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия
Мировая кооперация
В Москве рассказали о подготовке удара "под дых" американцам
Харун Яхья По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут Харун Яхья Любовь Степушова Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"? Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 16.04 улыбчивы Соломон Соловьев
Комментарии
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
США решили купить Донбасс
Началось: Армения пошла по пути Украины
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Началось: Армения пошла по пути Украины
Началось: Армения пошла по пути Украины
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Началось: Армения пошла по пути Украины
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Россия официально обвинила Британию и США в сирийской химатаке
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Началось: Армения пошла по пути Украины
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался