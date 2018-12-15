Киев назвал одно из важнейших условий развития бизнеса на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился, на его взгляд, одним из важнейших условий развития бизнеса на Украине.

Так, по словам украинского депутата, государству необходимо построить справедливый суд. Именно это, уверен Владимир Гройсман, приведет к всплеску развития частного предпринимательства в стране. Ведь именно от суда и его работы, указывает премьер-министр Украины, будет зависеть то, насколько активно инвестиции будут приходить в современную Незалежную.

Строительство экономики с комфортными и выгодными условиями для бизнеса премьер-министры страны Владимир Гройсман назвал одной из приоритетных задач официального Киева.

Об этом украинский депутат написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Действующее украинское правительство неустанно заявляет, что реальные доходы граждан страны растут. Ранее же "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации говорят об обратном. Так, утверждают журналисты, украинцы все чаще и чаще берут кредиты и рассрочки. А потом, заявляют украинские СМИ, не могут по ним рассчитаться.

Очевидно, что война с Российской Федерацией не пойдет на пользу украинской экономике. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский ученый, выходец из Украины, считает, что открытой вооруженной конфронтации России и Украины не избежать.

Фото: facebook. com

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