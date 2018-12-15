В украинском правительстве Петра Порошенко считают «крысой, загнанной в угол»

Депутат Верховной рады назвал действующего президента Украины Петра Порошенко крысой, которую загнали в угол.
Столь громким заявлением в эфире одного из местных телеканалов отметился украинский депутат Евгений Мураев. Он в негативном ключе высказался о недавней провокации Украины в Керченском проливе. По словам Мураева, ему жалко находящихся под российским арестом украинских военнослужащих. Это всегда трагедия, уверен депутат Верховной рады, ведь никто не видит, чтобы в военных действиях участвовали дети Порошенко или других представителей украинского истеблишмента. Страдают, подчеркнул Евгений Мураев, лишь "обычные украинцы".
Сегодня, указывает Евгений Мураев, Петр Порошенко стремится продлить введенное в ряде украинских регионов военное положение. Шансов у него, однако, осуществить задуманное немного, считает Мураев. Порошенко теперь, уверен Мураев, как "крыса, загнанная в угол". Но животное, загнанное в угол, напомнил депутат Верховной рады, опасно.
Несколько недель назад, напомним, несколько кораблей Военно-морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона ответила на столь дерзкую провокацию незамедлительно и задержала не только все три украинских морских суда, но и их экипаж.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Верховной раде, разглядывая фотоснимки задержанных Россией кораблей, весьма удивились. Так, украинские депутаты обнаружили на них вместо настоящей брони самое обыкновенное кровельное железо. Примечательно, что обвинили они в этом украинского президента Петра Порошенко.
Фото: официальный сайт президента Украины
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