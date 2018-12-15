Atlantic Council: Россия в скором времени пойдет на Украину войной и проиграет

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин вот-вот пойдет войной на Украину. Так, во всяком случае, считает один американский ученый. Родом он, кстати, из Украины.

Своим видением сложившейся ситуации Александр Мотыль поделился на страницах американского издания The Atlantic Council.

Так, по мнению Мотыля, вероятность скорой войны России с Украиной чрезвычайно высока. И развяжет ее, уверен американский ученый, именно РФ. Но для российского президента Владимира Путина, уверен он, это обернется крахом и приведет к гибели его государства. Украинцы сегодня, указывает Александр Мотыль, ежедневно доказывают свое желание покинуть российскую сферу влияния. И у них, считает Мотыль, есть все шансы на это.

Война с Украиной для России будет делом непростым, делится мнением выходец из Украины. Армия России, признает Мотыль, сильна. Но и Вооруженные силы Украины, указывает он, уже не так слабы, как в 2014 году. Тем более, подчеркивает Александр Мотыль, Незалежной помогут западные государства. По крайней мере, уверен американский ученый, поставками оружия.

Глава Российской Федерации Владимир Путин, считает Александр Мотыль, намерен спасти войной с Украиной свое нынешнее шаткое положение. Как и любой диктатор, заявляет Мотыль, Путин хочет отвлечь внимание россиян от внутриполитических проблем открытой вооруженной кровопролитной конфронтацией с другим государством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что другое американское аналитическое издание, The National Interest, спрогнозировало ход вероятной неядерной войны между Российской Федерацией и странами-участницами Североатлантического альянса. Так, по мнению журналистов, начнется война в Прибалтике, ведь это, по их словам, самый слабый регион НАТО. У России, указал The National Interest, нет шансов победить Североатлантический альянс.

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