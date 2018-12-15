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СМИ Украины заявили, что гражданам страны не хватает денег на самое необходимое

Мир » Бывший СССР » Украина

 

СМИ Украины заявили, что гражданам страны не хватает денег на самое необходимое. 395921.jpeg

Действующее правительство Украины гордо заявляет о росте реальных доходов граждан страны. Местные средства массовой информации, однако, с официальным Киевом не согласны.

Так, в частности, об этом сообщает украинское издание "Апостроф".

Как пишут авторы материала, покупательская способность граждан Украины оставляет желать лучшего и продолжает снижаться. Так, например, указывают журналисты издания, "закредитированность" населения страны за год выросла почти на четверть. Если же говорить об октябре 2018 года, сетуют авторы материала, то тут ситуация еще хуже. За октябрь прошлого, например, года, украинцы взяли вполовину меньше кредитов.

Также, указывают авторы материала, растет и количество "неработающих" кредитов. Так, на сегодняшний день граждане Украины не могут выплатить 54 % от тех кредитов, что сами же и оформили.

Представители Интернет-магазинов рассказали украинскому изданию "Апостроф", что за последние годы резко возросло количество людей, оформляющих кредиты и рассрочки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что настроение у подавляющего большинства украинцев подавленное. Согласно социологическим опросам, они уверены в скором наступлении войны и предпочитают даже лишний раз не выходить из дома.

Фото: flickr. com/Ivan Bandura

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