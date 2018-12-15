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Евросоюз пригласил Россию и Украину на переговоры по газу

Мир » Бывший СССР » Украина

 

Евросоюз пригласил Россию и Украину на переговоры по газу. 395919.jpeg

Евросоюз, по-видимому, намерен помирить Российскую Федерацию и Украину. По крайней мере в вопросе транспортировки российского газа, который в отношениях Москвы и Киева в последние годы стоит крайне остро.

Так, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил в январе в Брюссель представителей правительства Российской Федерации и Украины. Отметим, что предыдущие переговоры прошли минувшим летом. Очередной этап переговоров был запланирован на ноябрь текущего года, но так и не состоялся.

Напомним, что серьезные опасения у Украины и целого ряда западных государств вызывает строящийся газопровод "Северный поток-2", совместный проект России и Германии. Незалежная опасается, что российская сторона не продлит договор о транзите своего газа через ее территории, так как "Северный поток-2" пролегает вне современной Украины. Напомним, что в 2015 году официальный Киев сам отказался от российского газа и закупает сегодня его у стран Европы. Российская сторона много раз отмечала, что сохранит транзит газа через Украину только при условии его экономической целесообразности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению немецких средств массовой информации, "Северный поток-2" для Германии стал самой настоящей катастрофой. Но катастрофой, подчеркивают немецкие журналисты, политической. В экономическом плане же "Северный поток-2", считают они, Берлину крайне выгоден.

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