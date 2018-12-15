На Украине хотят прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Отношения между Российской Федерацией и Украиной стали, мягко говоря, напряженными ровно пять лет назад. С каждым годом ситуация ухудшается все больше и больше.
Так, теперь действующая украинская власть намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией. С соответствующим предложением выступил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По словам главы украинского ведомства, законопроект уже отдан на рассмотрение правительству Незалежной.
Владимир Омелян уверен, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией оправдано. По словам главы Министерства инфраструктуры Украины, вверенное ему ведомство подготовило и дало на рассмотрение официальному Киеву доказательства того, что столь серьезный шаг необходим.
Пока неизвестно, примет ли украинское правительство предложение Министерства инфраструктуры. Владимир Омелян выразил надежду, что решение будет принято в самое ближайшее время.
Несколько месяцев назад, отметим, глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток между двумя странами снизился в несколько раз по сравнению с, например, 2013 годом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина вновь обвинила Российскую Федерацию в милитаризации Крымского полуострова. Так, официальный Киев недоволен и обеспокоен тем фактом, что российская сторона перебросила туда свои истребители, подводные лодки и ракетные комплексы.
Фото: ПАТ "Укрзалізниця"
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