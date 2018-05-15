А ведь он предупреждал. На Украине задержан журналист Кирилл Вышинский

Сегодня утром в Киеве задержали журналиста, корреспондента РИА Новости Украины и постоянного эксперта "Правды.Ру" Кирилла Вышинского. Информацию огласило само агентство.

Фото:личное фото OK.ru

Пока известно лишь, что задержание произошло около дома, где живет журналист, тому есть свидетельства его коллег. О причинах случившегося информации пока нет. Хотя следящим за событиями последних лет на Украине они достаточно очевидны.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", Кирилл Вышинский не раз высказывал критические суждения в адрес нынешней украинской власти, в частности, отмечая, что украинскими политиками управляют двойные стандарты и выражая надежду, что "что украинское общество начнет потихоньку трезветь, видя, кто находится у власти". Борясь на своей родине за соблюдения прав человека, он рассказывал аудитории о творящемся произволе.

Надо сказать, что прямой угрозе жизни на Украине подвергаются многие деятели пера. Достаточно вспомнить убийство возле своего дома публициста и телеведущего Олеся Бузины в апреле 2015-го.

Многократно звучали призывы в сторону международных организаций, в том числе - Совета Европы и ОБСЕ - зафиксировать нарушения прав журналистов на Украине, в том числе российских. Но воз и ныне там.

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