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Источник Правда.Ру

Как в Мозамбике: госдеп уничтожает бесплатную медицину на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Проходящая на Украине с подачи американских властей масштабная медицинская реформа грозит оставить пациентов без возможности получения полноценной медицинской помощи, а представителей нижнего звена системы — медсестер и фельдшеров — без работы.

Как в Мозамбике: Госдеп уничтожает бесплатную медицину на Украине. 386902.jpeg

История началась еще минувшей осенью, когда в Верховной раде был одобрен соответствующий законопроект 6327, подписанный затем 28 декабря президентом Петром Порошенко. Поэтапная реформа постепенно не оставит и камня от старого устройства, к 1 июля поликлиники и больницы перестанут получать средства из государственного бюджета.

Программа госдепа США по содействию украинской медицинской реформе отражена на сайте госзакупок США. Там отмечено, что украинские врачи оказывают сопротивление отмене бесплатной медицины, поскольку пока государство выделяет средства на медицину, на местах процветает коррупция. К тому же медицину Украины Америка оценивает невысоко, констатирует высокий уровень ВИЧ, материнскую и детскую смертность, превышающую в несколько раз европейские показатели, и недостаточный уровень вакцинации детей.

Нельзя не отметить и еще один личный фактор, наверняка играющий не последнюю роль в столь тесном сотрудничестве в области реформы Украины со Штатами. Глава ведомства Ульяна Супрун — владелица американского паспорта.

Новая медицинская система делает акцент на фигуре семейного врача. Именно он, если посчитает это целесообразным, должен отправлять пациента к профильным специалистам. Жители Украины смогут сами выбирать семейного доктора, соответственно, многие врачи останутся за бортом, и в свои права вступят основы свободной конкуренции.

На одного жителя Украины власти планируют выделять ежегодно… 100 долларов. Очевидно, что эта сумма едва ли сможет покрыть базовые потребности больного. При этом "модернизация" медицинской сферы подается под соусом грядущего повышения качества услуг, тогда как в реальности, по словам заместителя председателя правления Украинского врачебного общества Константина Надутого, — в результате может быть утеряна их доступность.

Президент Всеукраинского союза защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк в этой связи сравнивают ситуацию на Украине с Мозамбиком, где на одного жителя выделяется и вовсе 80 долларов, а на 30 миллионов населения — всего 600 врачей.

Среди прочего "модернизация" приведет к сокращению медицинского персонала. И это легко объяснить. Супрун обещает увеличить зарплату врачам в пять раз. Но 85 процентов средств, выделяемых на здравоохранение, идут на зарплату. То есть для увеличения заработной платы одному сотруднику в пять раз придется уволить четверых.

В медицинском сообществе убеждены, что разменной монетой в этой ситуации станут медицинские сестры и фельдшеры, потому что решение о сотрудничестве с ними будет принимать семейный доктор, которому на то будет выделяться бюджет. Наверняка он предпочтет оставить эти средства себе и обойтись своими силами.

Еще одной болевой точкой станет сельская медицина, а также медицинская помощь в горных и степных районах. Новый закон никаких гарантий здесь не предоставляет.

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Темы США госдеп реформа Украина медицина Петр Порошенко
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