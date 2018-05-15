Украинскую чиновницу уволили за песню Марии Захаровой

Чиновницу из Кривого Рога уволили за то, что на празднике в честь Дня Победы прозвучала песня "Верните память", сообщает администрация Криворожского горисполкома. Композицию написала официальный представитель МИД России Мария Захарова и посвятила российским солдатам в Сирии.
"Ответственная за организацию данного мероприятия — заведующая отделом культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова — освобождена от занимаемой должности", — цитирует сайт администрации Кривого Рога слова главы Центрально-Городского района Сергея Неженцева. Он также назвал использование песни "Верните память" неуместным.
Отметим, что концертный номер с использованием этой композиции показали во время церемонии возложения цветов к братской могиле. При этом на мероприятии присутствовали депутаты Верховной рады Украины, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и другие чиновники.
При этом местное издание 0654. ua утверждает, что песня Захаровой исполнялась на мероприятиях еще в двух районах Кривого Рога — Металлургическом и Саксаганском.
Читайте также:
Мария Захарова вошла в сотню самых влиятельных женщин мира
Президентов России и США объединяет любовь к высококлассным лимузинам.
В США вышла книга сенатора Джона Маккейна "Неуемная волна" - прощальное выступление и призыв бороться с "путинской" Россией.
Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).
Как должна строиться политика России перед угрозой третьей мировой войны? В программе "Диалоги" видеостудии "Правды.Ру" об этом рассуждали эксперты.