Украинская полиция начала виртуально патрулировать Крым

Отдел патрульной полиции Крыма и Севастополя заработал в Херсонской области. Об этом заявила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трёх приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском", — говорится в сообщении в Facebook.

Также правоохранители возьмут под контроль трассы, которые соединяют Украину с Крымским полуостровом.

Напомним, в апреле 2018 года Нацполиция Украины заявила, что в Киеве объявлен набор в "патрульную полицию Крыма и Севастополя".

В контексте этой ситуации крымский политолог Владимир Джаралла сказал "Правде.Ру", что мы имеем дело с мистификацией, которая больше носит пропагандистский характер, но это часть плана по нагнетанию давления на Россию. "Так как с деньгами у режима Порошенко туговато, то набранные крымские полицейские будут работать в обычных подразделениях на территории Украины", — сказал "Правде.Ру" политолог.

По его словам, "это не безобидный спектакль". Как известно, в отношении России осуществляется политика непрерывного и постоянного давления, но, "по счастью, военные методы Западу недоступны, поэтому все сосредотачивается в сфере психологических операций и пропагандистских войн". Владимир Джаралла напомнил читателям "Правде.Ру", что переговорщик от США по Донбассу Курт Волкер недавно заявил о том, что Украина должна усилить давление на Россию со стороны Крыма. "До этого все события крутились вокруг Донбасса, а теперь мы видим, что давление переместилось в Крым — пиратство на море, похищение людей".

"Украина стала плацдармом для активных действий против России и если бы в 2014 году Россия не предприняла активных шагов по защите своих интересов, то все то, что мы видим сейчас, было бы в более худшем варианте. Был бы реализован вывод российского флота из Севастополя, на территории Украины против России проводились бы операции различного характера", — сказал в интервью "Правде.Ру" политолог.

"К сожалению, это давление будет продолжаться. Это означает, что марионеточный режим, находящийся в Киеве, не договороспособен и представляет угрозу для России и для собственного народа", — сделал вывод в беседе с корреспондентом Владимир Джаралла.

Отметим, что "Правда.Ру" ранее сообщала о том, что депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза выступил с заявлением, что Крым можно "вернуть" только силовым путем.

Береза в эфире телеканала "112 Украина" пояснил, что ВСУ являются "одной из сильнейших армий Европы" и готовы к наступлению на полуостров.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать эти результаты.

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