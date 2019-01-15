Депутат Рады назвал "черметом" корабли от "западных партнеров"

15 января депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук дал интервью в студии телеканала NewsOne. В беседе с журналистом, Мосийчук рассказал о том, что на данный момент Украина не имеет собственного флота. Он пояснил, что те корабли, которые сейчас находятся на вооружении, не имеют никакой военной мощи.

"За последние годы была полностью уничтожена судостроительная отрасль. Мы не производим, и даже не модернизируем военные корабли. А тот "чермет", который нам поставляю западные партнеры, вряд ли поможет нам как-то изменить ситуацию в Черноморском регионе", - сказал Мосийчук.

Подводя итоги сказанного, депутат ВР отметил, что Украине сейчас необходимо восстанавливать собственное судостроение.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американских сенаторах, которые называли Украину "неуправляемой проблемой".

Фото: Википедия

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