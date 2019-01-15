Депутат Рады назвал "черметом" корабли от "западных партнеров"

15 января депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук дал интервью в студии телеканала NewsOne. В беседе с журналистом, Мосийчук рассказал о том, что на данный момент Украина не имеет собственного флота. Он пояснил, что те корабли, которые сейчас находятся на вооружении, не имеют никакой военной мощи.
"За последние годы была полностью уничтожена судостроительная отрасль. Мы не производим, и даже не модернизируем военные корабли. А тот "чермет", который нам поставляю западные партнеры, вряд ли поможет нам как-то изменить ситуацию в Черноморском регионе", - сказал Мосийчук.
Подводя итоги сказанного, депутат ВР отметил, что Украине сейчас необходимо восстанавливать собственное судостроение.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американских сенаторах, которые называли Украину "неуправляемой проблемой".
Фото: Википедия
Читайте также:
"Неуправляемая проблема": в США обвинили Украину в растратах и агрессивности
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
Аналитики предупредили о дефолте Украины из-за кредитов МВФ
Украина расплатится за кредит МВФ ростом бедности
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
"Уважение героям!" - написало в своем обращении к народу венгерское правительство.
Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.