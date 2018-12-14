Киевское суворовское училище лишится памятника Суворову

Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия Киевской государственной городской администрации поддержал инициативу о невнесении памятника российскому полководцу Александру Суворову в Реестр памятников.

Скульптура будет демонтирована после принятия соответствующего решения министерством культуры Украины, сообщил в четверг, 13 декабря, вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Эту ситуацию "Правде.Ру" прокомментировал председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

— Планы по сносу памятника великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, установленного во дворе бывшего Киевского суворовского военного училища, в 1992 году переименованного в Военный лицей имени Ивана Богуна, министерство обороны Украины и правительство Незалежной вынашивают уже давно.

Несколько лет они пытались найти юридическое обоснование. Однако народное и общественное волнение, особенно Суворовское движение Украины, активно противостояло этим варварским планам. В результате памятник закрыли полотном с изображением Ивана Богуна — соратника Богдана Хмельницкого. Теперь они все-таки нашли повод.

На мой взгляд, все это ведет в меньшей степени к ослаблению памяти о великом полководце, а в большей степени — к расколу общества. Потому что огромное количество суворовцев, проживающих на территории Украины, в конечном итоге будут разозлены такими действиями властей.

Вспомните, ведь Суворовское военное училище (Лицей имени Ивана Богуна) было построено еще при императоре. В 1915 году в Киеве учредили Алексеевское инженерное училище. По логике украинских властей получается, что, помимо памятника, надо еще и само здание разрушить. Но этого не делают!

Насколько я знаю, выпускники Киевского суворовского военного училища договаривались с властями, что когда памятник Александру Васильевичу Суворову снесут, то он не будет уничтожен и они заберут его в музей. Но если окажется, что памятник Украине будет не нужен, мы готовы этот памятник выкупить и сберечь для истории. Таких памятников Александру Васильевичу Суворову, отлитых в те времена, сохранилось, к сожалению, очень мало.

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