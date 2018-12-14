В Кремле отказались последовать условию Болтона насчет украинских моряков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал громкое заявление помощника президента Соединенных Штатов Америки Джона Болтона по поводу задержанных российской стороной кораблей Военно-морских сил Украины.

Так, Джон Болтон заявил, что встреча действующего президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ближайшее время невозможна. По крайней мере, подчеркнул Джон Болтон, пока Россия удерживает под арестом корабли ВМС Украины и их экипаж. Лишь после того, как и украинские моряки и корабли вернутся на территорию Украины, отметил помощник президента США, можно будет договариваться об очередной встрече глав двух сверхдержав.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков же заявил, что громкое высказывание Джона Болтона никак не повлияет на ход проводимого РФ расследования в отношении украинских моряков. По мнению Пескова, задержанные Россией морские суда Украины не могут служить препятствием для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского президента выразил надежду, что в Соединенных Штатах Америки рано или поздно придут к аналогичному выводу. Ведь эта встреча, подытожил Дмитрий Песков, необходима как Москве, так и Вашингтону.

Напомним, что несколько недель назад несколько кораблей Военно-морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Россия отреагировала незамедлительно и задержала суда и их экипаж.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также попросил Владимира Путина освободить украинских моряков.

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