Украинский десантник перепутал шеврон дивизии СС с пиратским флагом

В последние годы мировая общественность все чаще обращает свое внимание на то, что на территориях современной Украины растет число тех, кто симпатизирует политическим и идеологическим взглядам, пропагандируемым когда-то Третьим Рейхом.

Несколько дней назад, например, действующий президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию. На ней украинский президент позирует с солдатом Вооруженных сил Украины. Средства массовой информации тут же данным фотоснимком заинтересовались. Все дело в том, что на военной форме украинского военнослужащего был пришит шеврон, который использовали солдаты нацистских подразделений.

И вот, несколько дней спустя, прославившийся чуть ли не на весь мир солдат написал свое обращение в одной из социальных сетей. Он заявил, что пришил шеврон по "неосведомленности". Украинец признался, что якобы считал это изображение разновидностью пиратских флагов.

Стоит отдать любителю нацистской символики должное — он извинился и подчеркнул, что готов нести за содеянное ответственность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер внезапно заявил о необходимости помнить преступления фашистской Германии и не забывать тот ужас, которому она стала виной. Любопытно, что резко раскритиковал нацизм Франк-Вальтер Штайнмайер непосредственно перед своим рабочим визитом на Украину.

Фото: министерство обороны Украины

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