Украину призвали к походу на Москву

Бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол заявил, что Украине необходимо завоевать Москву.
По мнению Черновола, Киеву это необходимо. Экс-депутат Украины призвал страну к блицкригу — скоротечной и молниеносной войне.
Так Тарас Черновол прокомментировал состоявшиеся недавно в Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республиках выборы. По его мнению, Киев на сегодняшний день не может контролировать эти территории. Чтобы ЛНР и ДНР вновь стали подконтрольными Украине, считает Тарас Черновол, захватить нужно не Донбасс вовсе, а Красную площадь в Москве.
Но, посетовал Черновол, пока это невозможно. Так что Украине ничего не остается, заметил он, кроме как вести диалог, продвигать введение санкций против РФ и ждать своего часа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Киеве предложили отдать Крымский полуостров Соединенным Штатами Америки. Там заявили, что его, мол, весь мир считает украинским, поэтому никаких проблем с его передачей не предвидится. Тем более, уверены на Украине, крымчане обрадуются и сами захотят стать гражданами США, как только услышат о размере тамошних пенсий.
Также "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал составил рейтинг самых мощных европейских армий. На первом месте, что неудивительно, оказалась Российская Федерация. А вот Украина в рейтинге заняла лишь десятое место.
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