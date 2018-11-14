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Источник Правда.Ру

Миллионы украинцев продолжают ездить в Россию

Мир » Бывший СССР » Украина

За первые шесть месяцев текущего года Россию посетили 4 миллиона граждан Украины. Речь, отметим, идет как о частных да туристических, так и деловых поездках.

Миллионы украинцев продолжают ездить в Россию. 394909.jpeg

Эту информацию предоставили российским средствам массовой информации в ФСБ. При этом в силовом ведомстве отметили, что значительно выросла доля тех украинцев, что едут в Россию в свой отпуск. В украинском правительстве признали, что несмотря на попытки Киева разорвать все отношения с Москвой, граждане Незалежной как ни в чем не бывало продолжают ездить в Россию.

Стоит отметить, что многие переезжают из Украины в Россию на постоянное место жительства. Так, за последние три года окончательно в Россию перебрались порядка 700 тысяч украинцев.

По данным Организации Объединенных Наций, больше половины жителей сегодняшней Украины живут за чертой бедности. Это означает, что подавляющему большинству украинцев не хватает средств на самое необходимое — покупку еды, одежды, оплату коммунальных услуг. В Киеве не отрицают также, что многие украинцы едут в Россию на заработки.

Существует точка зрения, что все беды Украины происходят по вине действующего президента страны Петра Порошенко. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации советуют ему не участвовать в грядущих президентских выборах.

Фото: Fotodom. ru

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