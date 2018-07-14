Хуже, чем в 90-ые: в Харькове задержали банду торговцев оружием

Служба безопасности Украины задержала в Харькове банду торговцев оружием. Всего в группировке были трое человек — жители Киева и области. Об инциденте СБУ сообщила в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook.
Преступная схема действовала следующим образом. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества мужчины добывали на Донбассе, переправляли в Харьков, а уже затем продавали в другие украинские регионы. Таким образом злоумышленники совершили множество сделку — им удалось продать средств поражения на общую сумму в сотню тысяч гривен.
Стражи правопорядка изъяли у злоумышленников все то, что те продать не успели — гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1 и патроны к автомату Калашникова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Таким образом, криминогенная обстановка на Украине становится все хуже и хуже. Недавно в эфире украинской радиостанции начальник Управления криминальной разведки УБОП Валерий Кур заявил, что уровень преступности в Украине достиг показателей 90-ых годов прошлого века. В то же время, посетовал Кур, бороться с бандитизмом в Незалежной практически некому — настоящих профессионалов в органах правопорядка остались считанные единицы.
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