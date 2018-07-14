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«Правый сектор» набирает в свои ряды детей из неблагополучных семей

Мир » Бывший СССР » Украина

Признанная на территории Российской Федерации экстремистской украинская организация "Правый сектор" набирает детей из неблагополучных семей для обучения боевым навыкам. Об этом стало известно из заявления официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко.

«Правый сектор» набирает в свои ряды детей из неблагополучных семей. 389521.jpeg
Украинское националистическое движение Правый сектор

"Правый сектор" — националистическая экстремистская организация правого толка, получившая широкую известность в связи с участием в протестных акциях 2014 года в Киеве, что привели к государственному перевороту на Украине. Позже "Правый сектор" превратился из неформального объединения национал-патриотических формирований в самую настоящую политическую партию. Что интересно, так называемый "силовой блок" участники организации сохранили. Этот самый "силовой блок" участвовал как в Вооруженном конфликте на востоке Украины, так и в Блокаде Крыма со стороны Украины.

Теперь же стало известно, что бойцы "Правого сектора" набирают в свои ряды детей из неблагополучных семей для дальнейшего обучения и вербовки. По словам Андрея Марочко, лагерь, где происходит обучение детей практическим боевым навыкам, находится в городе Старобельске, на территории детского лагеря.

Марочко заявляет, что при задержании малолетних преступников, сотрудники правоохранительных органов дают им выбор — отправиться в тюрьму, либо пройти "курс молодого бойца" со ставкой на фашистско-национальное воспитание.

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