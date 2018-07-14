На Украине признали несостоятельность своей ПВО

Ситуация с противовоздушной обороной на Украине более чем плачевная, считает генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Дмитрий Уманец. Таким мнением он поделился в своем блоге на портале "Обозреватель".
Так, Уманец заявил, что почти все зенитно-ракетные комплексы, что находятся на вооружении страны, нуждаются в ремонте. Но ремонт, утверждает он, никто не торопится делать — возможно, на это просто-напросто не хватает средств в государственном бюджете. Также Дмитрий Уманец обратил внимание на то, что имеет место быть проблема не только с самими ЗРК, но и снарядами для них.
Например, для имеющихся в распоряжении Украины С-300 и С-200 ракеты производятся лишь на территории Российской Федерации. А, например, снаряды, предназначенные для С-125, уже и вовсе сняты с производства. По словам Уманца, приходится использовать старые, залежавшиеся в парках и на складах ракеты, что чрезвычайно опасно.
Уманец отметил, что единственная надежда противовоздушной обороны Украины на данный момент — находящиеся в более-менее приемлемом состоянии "Бук-М1".
Но, несмотря на все имеющиеся проблемы с вооружением, в конце первого месяца лета на Украине заявили о создании новейшей противокорабельной крылатой ракеты. По словам украинских военачальников, ее появление будет способно привести в ужас Российскую Федерацию.
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