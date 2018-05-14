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Источник Правда.Ру

"Встречаться с болтуном Волкером нет смысла"

Мир » Бывший СССР » Украина

Эксперты полагают, что пауза в переговорах России и США по Донбассу вызвана тем, что сторонам не до Украины. Москва хочет спокойно провести ЧМ по футболу, а Вашингтон — разобраться с последствиями решений, принятых по Ирану и Сирии.

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин сказал в интервью ТАСС, что на переговорах с США по Донбасcу "взята определенная пауза" и нет даже примерных сроков проведения встречи в формате спецпредставителей Владислава Суркова и Курта Волкера. Однако Россия рассчитывает на то, что эта пауза будет непродолжительной, сказал Карасин.

Как сказал "Правде.Ру" политолог Киевского центра политических исследований и конфликтологии (КЦПИК) Михаил Погребинский, "у США пока не сформирована позиция по Украине". "США вообще не до Украины, пока не будет смягчен кризис с Ираном, с иранской ядерной программой и со связанными с этим осложненными отношениями с Европой, Россией, Китаем", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"А встречаться с этим болтуном Волкером я вообще не вижу никакого смысла. Он ведь работает не как переговорщик, а как пиар-менеджер, который ходит направо и налево, раздает всякие дурацкие интервью", — сказал "Правде.Ру" Михаил Погребинский. Есть еще одна причина, добавил эксперт "Правды.Ру": "Москва сейчас не заинтересована в резких движениях на украинском направлении. Руководство Украины перешло все красные линии. Единственный разговор, который сейчас может быть, — это разговор жестко ультимативный, но только после чемпионата мира по футболу".

Как сказал "Правде.Ру" вице-президент Ассоциации политических экспертов и консультантов, политолог Александр Нагорный, "паузы никакой нет. Все участники переговоров находятся в ситуации оценки текущих событий, поскольку народ Украины показывает себя все более и более неудовлетворенным. И рождаются надежды в американских и европейских кругах, что Путин сдаст Донбасс и Луганск при помощи введения туда каких-нибудь белых, синих или голубых касок".

"Выбор президента Украины будет зависеть от решения американских товарищей на уровне действующих кураторов из различного рода служб и агентств США, которые занимаются воздействием на политическую ситуацию в разных странах. А они еще к окончательному выводу не пришли", — сказал политолог в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

По словам Александра Нагорного, американцы могут создать конфликт на юго-востоке Украины в преддверии чемпионата по футболу или после промежуточных выборов в США. "К сожалению, российская сторона здесь себя никак не показывает, занимает пассивную позицию и тем самым обеспечивает себе проигрыш за проигрышем", — заметил эксперт в интервью "Правде.Ру".

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Как пишет газета The Daily Beast, "заманчиво уделять приоритетное внимание военной и дипломатической поддержке Украины", "но Путин может победить без танков". Администрация Трампа доказала свою готовность поддержать Украину в военном отношении. И посол Курт Волкер, специальный посланник Трампа в конфликте на Украине, широко приветствуется здесь политическими актерами всех мастей за заявления о "100-процентном" контроле России над сепаратистскими силами и о том, что борьба на востоке Украины — это не "замороженный конфликт", а "горячая война".

"Эти шаги имеют решающее значение, но наши военные и финансовые усилия по поддержке суверенитета Украины будут напрасны, если реформы будут отменены лидерами Украины, использующими войну в качестве предлога, чтобы избежать личной ответственности", — пишет американское издание.

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Путин "заберет" Донбасс?
Темы Украина Донбасс война в Донбассе война на Украина Александр Нагорный Михаил Погребинский
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