Спецпосла США Волкера сделали хозяином Украины

Спецпосланник госдепартамента на Украине Курт Волкер будет иметь более широкие полномочия в стране.

Об этом стало известно перед его поездкой в подконтрольные Киеву районы на востоке страны

Волкеру продлили и расширили мандат, утверждает руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на свои источники.

Гонгадзе в эфире телеканала "112 Украина" пояснила, что "Волкеру продлили мандат. Он у него был на год. Также Волкеру расширили этот мандат. То есть, он будет иметь полномочия не только по ситуации в Донбассе, но и более широкие полномочия по Украине как таковой".

Ранее сообщалось, что спецпредставитель американского госдепа объявил, что в понедельник приедет на Украину, а на следующей неделе он намерен посетить восток страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти США выступают против того, чтобы в случае размещения на востоке Украины охранной миссии ООН в ее состав были включены россияне.

Волкер в материале The Washington Post отметил, что к участию в этой миссии нельзя привлекать россиян. "Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала", - проводятся в статье слова спецпредставителя США.

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