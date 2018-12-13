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МИД России предупредил о возможной атаке Украины на Донбасс

Мир » Бывший СССР » Украина

Киев готовит вооруженную провокацию в Донбассе, сообщила в четверг на брифинге для прессы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России предупредил о возможной атаке Украины на Донбасс. 395852.jpeg

По ее сведениям, украинская армия собирается захватить Приазовье. Захарова добавила, что Вооруженные силы Украины уже сформировали ударную группировку. "Киев намерен воспользоваться режимом военного положения, чтобы организовать стремительное наступление на мариупольском направлении: захватить подконтрольную ДНР территорию Приазовья, чтобы потом выйти на границу с Россией", — сказала Мария Захарова.

Напоминаем, что обострение отношений между Москвой и Киевом произошло 25 ноября, когда российские пограничники задержали в Керченском проливе украинские корабли, нарушившие территориальные воды России со стороны Черного моря. Были арестованы 24 моряка, они ждут суда по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.

Президент Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе — провокация киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине. В свою очередь украинский лидер Петр Порошенко в очередной раз обвинил Россию в агрессии и назвал эти события полноценной войной.

Как сообщала "Правда.Ру" сведения о наступлении были получены разведкой армии ДНР. и подтверждены по неофициальным каналам МИД. Цель проправительственных украинских войск — захватить сразу несколько районов и установить контроль над территорией, пролегающей между ДНР и Российской Федерацией. Наступление якобы запланировано на 14 - 15  декабря. Киев уже сформировал наступательную группировку численностью в 14 тысяч военнослужащих.

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Темы ВСУ Донбасс Украина наступление Азовское море россия и украина Керченский инцидент
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