США и Украина договорились о совместной борьбе против "Северного потока - 2"

В понедельник в Киев прибыл с визитом американский министр энергетики Рик Перри. Итогом его переговоров с украинскими руководителями стала договоренность о продолжении совместной борьбы против "Северного потока - 2".

По крайней мере, такая информация поступила от министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Сам же Перри на своей странице в Twitter поблагодарил Петра Порошенко за стремление к диверсификации поставок энергоресурсов. Американский министр подтвердил, что США по-прежнему выступают против строительства "Северного потока - 2".

В США и на Украине, а также в некоторых других государствах на востоке Европы строящийся газопровод называют "политическим", с помощью которого Россия якобы увеличит свое влияние на другие страны. При этом, как написал Перри, США готовы поддержать своих союзников "огромными запасами доступной энергии". Небесплатно, конечно.

Для американской поддержки требуется строительство соответствующей инфраструктуры, которая позволила бы принимать большие объемы сжиженного природного газа. По крайней мере, в тех количествах, которые позволяли бы составить конкуренцию газу трубопроводному. Кто будет строить эти терминалы на Украине - вопрос открытый.

Равно как и найдутся ли желающие вкладывать деньги в модернизацию украинской газотранспортной системы. На это требуется миллиарды долларов. Но ввиду отсутствия гарантий стабильных и больших объемов газа из России предприятие представляется авантюрой.

Рик Перри во время визита объявил, что у Украины в смысле добычи энергоресурсов потенциал как у Техаса и что американские компании готовы начать работу на Украине. Но за прошедшие после государственного переворота 4,5 года очередь из желающих превратить Украину в Техас что-то не наблюдается.

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