Кучма проснулся: "Я предупредил, что будем стрелять в русских"

Украина потеряла Крым из-за слабости украинских властей, заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью в эфире телеканала ICTV.

А вот он, будучи президентом, проявил себя с сильной стороны и не позволил "пророссийскому президенту Юрию Мешкову сделать это в 2003 году, заметил Леонид Кучма.

Речь идет о начале строительства дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничной косы Тузла в сентябре 2003 года для предотвращения размытия берега."Что мы сделали при Мешкове. Мы проявили характер. Посадили его на самолет и отправили его туда, куда надо отправить. Вместе с его "правительством"- сказал Кучма.

"Провели большую пропагандистскую работу, и крымчане нас поддержали. Действительно проявили характер, так как без характера можно потерять даже то, что ты имеешь", — продолжил он.

Что касается поведения украинских властей в 2014 году, то экс-президент считает, что "они (россияне) смотрели на нашу слабость. Хотя в Крыму у нас было 20 тысяч воинское формирование. Это мощная команда. А мы практически ходили по всей территории с поднятыми руками. Потому что была и боязнь, и нерешительность", — заявил экс-президент.

"Зеленые человечки" — это террористы. С террористами соответствующий разговор должен быть. А когда видят, что ты слаб, — так к тебе и относятся", — сказал Кучма, цитирует сайт "Русская весна".

Заметим, что сейчас Леонид Кучма является преставителем Киева в контактной группе по Донбассу. Недавно он заявил, что санкции, введенные против нашей страны Западом, заставили Россию думать. А "мозги в РФ есть", отметил политик в нтервью телеканалу "112 Украина".

Как сообщала "Правда.Ру" в стенограмме заседания СНБО от 28 февраля 2014 года указывалось, что только и. о. президента Турчинов единственный проголосовал за введение военного положения и развязывание агрессивных действий против крымчан. Турчинов передал собравшимся детали разговора с тогдашним председателем Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным о том, что "если погибнет хоть один россиянин, они объявят нас военными преступниками и будут преследовать по всему миру".

Фото: Fotodom.ru

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