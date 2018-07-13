Украинцы уехали в Евросоюз на поездах и не вернулись

В первом полугодии 2018 года в страны Евросоюза уехали около 187 тысяч украинцев. Обратно на родину прибыли куда как меньше — лишь 111 тысяч.
По сообщению Украинской железной дороги, в первом полугодии 2017 года ситуация была следующей. В страны Евросоюза были куплены 80 тысяч билетов, а обратно — уже 47 тысяч. Представители Украинской железной дороги отмечают, что пассажиропоток между Незалежной и европейскими странами за первое полугодие 2018 года по сравнению с тем же промежутком в году минувшем увеличился более, чем в два раза.
Одним из самых популярных городов, куда украинцы покупают билеты, был, есть и остается польский Перемышль. Вторым по популярности городом, куда отправляются украинцы, является Варшава, столица Польши. Отметим, что не считая Российской Федерации, больше всего трудовых мигрантов из Украины трудятся именно в Польше. В основном на низкооплачиваемой работе, не требующей высокой квалификации.
На Украине существует даже термин, обозначающий подобных "перебежчиков". Их называют "заробiтча́ни", что на русский язык буквально можно перевести как "заработчики". В последние годы наблюдается значительный рост трудовой миграции из Украины в страны Евросоюза.
В прошлом мае Киевский международный институт социологии забил тревогу: аж треть украинцев мечтает покинуть страну. Если отток населения из Украины продолжится в том же масштабе, к 2050 году в стране останется лишь 36 миллионов человек. Напомним, что сейчас на территории Украины по официальным данным проживает около 42 миллионов. В 2001 году численность украинского населения равнялась 48 миллионам.
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