В Киеве пожаловались на "раздражение всех в Европе" от Украины

Об Украине все меньше и меньше говорят на международной политической арене. Причина в том, что она уже раздражает Европу. Такого мнения придерживается Нестор Шуфрич, украинский депутат.

Шуфрич напомнил о скорой встрече глав Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина. В рамках встречи лидеры двух сверхдержав обсудят ряд важных, злободневных вопросов — военный конфликт в Сирии, строительство "Северного потока-2", а также ситуацию на Украине. Но, несмотря на это, в Европе, да и во всем мире, все меньше и меньше уделяют внимание украинскому вопросу, считает Шуфрич.

А ведь и правда — в последнее время в средствах массовой информации все меньше и меньше говорит об Украине и происходящем там. Руководители европейских стран в последнее время также не делают заявлений "о российской агрессии" и "аннексированном Крыме", хотя буквально год-полтора назад этот вопрос был чуть ли не главным на всех европейских саммитах.

По-видимому, с тем, что Крымский полуостров теперь принадлежит Российской Федерации, мировая общественность смирилась. Во всяком случае, это факт свершившийся, и поделать с этим ничего нельзя. Дональд Трамп, например, недавно заявил, что в этом виноват Барак Обама и тогдашнее правительство Соединенных Штатов Америки. Будь он на месте Обамы, заявил Трамп, он бы никогда не допустил, чтобы Россия присоединила к себе Крым.

Напомним, что государственный переворот на Украине привел к образованию самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Киев начал войну против отколовшихся от Украины кусков. Так, военный конфликт на Украине продолжается с 2014 года. Именно продолжается — ни о каком перемирии не может идти и речи несмотря на все Минские соглашения.

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