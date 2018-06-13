Украинские националисты чуть не разнесли "русское" общежитие

Объявление на русском привело к скандалу в киевском общежитии. Шум подняли националисты ультраправой организации С14.
Причиной стала жалоба ученицы на коменданта. По словам девушки, он предложил ей выучить русский, когда она не смогла справиться с листовками на иностранном языке, вместо того, чтобы повесить текст, написанный на государственном языке. Однако на этом история, по версии студентки, не закончилась: охранник поднял на нее голос по той же самой причине.
С14 посвятили этому событию пост в Facebook. В тексте говорится, что случившееся свидетельствует о неуважительном отношении к национальному языку и нарушает постановления, согласно которому объявления должны быть написаны на украинском.
Также активисты отметили, что лично указали работнику общежития на его ошибку. Они заверили, что умеют доставлять неприятности "плохим людям".
Читайте также:
В Раде запретили выступать на русском языке
Русский язык может "демонтировать" Украину
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Германия бурлит после изнасилования и убийства беженцем 14-летней девочки. В центре находится Ангела Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов.