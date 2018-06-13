Украинские националисты чуть не разнесли "русское" общежитие

Объявление на русском привело к скандалу в киевском общежитии. Шум подняли националисты ультраправой организации С14.

Фото: официальная страница организации в instagram.com

Причиной стала жалоба ученицы на коменданта. По словам девушки, он предложил ей выучить русский, когда она не смогла справиться с листовками на иностранном языке, вместо того, чтобы повесить текст, написанный на государственном языке. Однако на этом история, по версии студентки, не закончилась: охранник поднял на нее голос по той же самой причине.

С14 посвятили этому событию пост в Facebook. В тексте говорится, что случившееся свидетельствует о неуважительном отношении к национальному языку и нарушает постановления, согласно которому объявления должны быть написаны на украинском.

Также активисты отметили, что лично указали работнику общежития на его ошибку. Они заверили, что умеют доставлять неприятности "плохим людям".

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