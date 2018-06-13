Украинское правительство по-прежнему везде и во всем видит руку Москвы. По мнению Киева, Украине необходимо объединиться с Великобританией против агресии, что исходит из России. Украина придерживается мнения, что лишь совместными силами возможно противостоять агрессивной воле Российской Федерации.
Украинское правительство предложило Соединенному Королевству приступить к созданию международной группу по противодействию российской агрессии. Андрей Парубий, спикер Верховной рады Украины, заявил об этой необходимости в своем Twitter.
Напомним, недавно Андрей Парубий посетил Лондон с рабочим визитом. Там он выразил благодарность Великобритании от всей Украины за помощь в подготовке украинских военнослужащих для борьбы с Российской Федерацией. В частности, за предоставленную помощь Парубий поблагодарил главу Министерства обороны Великобритании Марка Ланкастера.
По сведениям украинских средств массовой информации, в конце июня Парубий собирается обсудить в Вашингтоне то, как можно противостоять строительству в Европе "Северного потока — 2". В новом российском магистральном газопроводе Парубий, как и все украинское правительство, видит серьезную для Украины угрозу. Обсудить этот вопрос украинский политик собирается со спикером Палаты представителей Конгресса США.
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Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.