Киев умоляет армию королевы спасти Украину от русских

Украинское правительство по-прежнему везде и во всем видит руку Москвы. По мнению Киева, Украине необходимо объединиться с Великобританией против агресии, что исходит из России. Украина придерживается мнения, что лишь совместными силами возможно противостоять агрессивной воле Российской Федерации.

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Украинское правительство предложило Соединенному Королевству приступить к созданию международной группу по противодействию российской агрессии. Андрей Парубий, спикер Верховной рады Украины, заявил об этой необходимости в своем Twitter.

Напомним, недавно Андрей Парубий посетил Лондон с рабочим визитом. Там он выразил благодарность Великобритании от всей Украины за помощь в подготовке украинских военнослужащих для борьбы с Российской Федерацией. В частности, за предоставленную помощь Парубий поблагодарил главу Министерства обороны Великобритании Марка Ланкастера.

По сведениям украинских средств массовой информации, в конце июня Парубий собирается обсудить в Вашингтоне то, как можно противостоять строительству в Европе "Северного потока — 2". В новом российском магистральном газопроводе Парубий, как и все украинское правительство, видит серьезную для Украины угрозу. Обсудить этот вопрос украинский политик собирается со спикером Палаты представителей Конгресса США.

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