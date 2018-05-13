СБУ поражено: украинские студенты нагло практикуются в Крыму

Сумский государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко направил студентов на практику в Крым. Согласовать свои действия с СБУ вуз нужным не посчитал.



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Как отмечают СМИ, группы учащихся первого-третьего курсов находились на российском полуострове с 27 апреля по 7 мая. Молодые люди проходили практику по специальности "туризм", ее частью является поход по горной местности. При этом в ректорате отметили, что решение о поездке учащихся было согласовано с СБУ. В ведомстве утверждают обратное.

"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", — цитируют СМИ слова пресс-секретарь начальника управления СБУ в Сумской области Олеси Рапуты.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что украинская журналистка Екатерина Маденс выразила возмущение отдыхом одесских школьников в Крыму. Она также обнародовала фотографии, на них ребята и их инструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага, горного массива в южной части полуострова.

Часть комментаторов назвала ситуацию "отвратительной" и "однозначно непатриотичной", но были и те, кто отметили, что поездку организовали родители, а они сами вправе решать, куда их детям ездить или не ездить.

Напомним, что после госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум, тогда за воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией и требует, чтобы желающие посетить полуостров согласовывали поездку с СБУ.

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