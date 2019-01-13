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Источник Правда.Ру

Порошенко похвастался сильной и независимой Украиной, которую не остановить

Мир » Бывший СССР » Украина

Не так давно, напомним, Украинская православная церковь получила от Константинопольского патриархата автокефалию. И даже сменила название — отныне УПЦ будут называть Православной церковью Украины.

Порошенко похвастался сильной и независимой Украиной, которую не остановить. 397060.jpeg

Действующий президент Украины Петр Порошенко считает, что стране это пошло на благо. Так, написал Порошенко в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter, украинская независимость благодаря полученной автокефалии стала в разы крепче и сильнее.

Также, по словам главы государства, Украине не стоит останавливаться на достигнутом. Стране, считает Петр Порошенко, удалось "завоевать" независимость, но придется бороться и за ее единство. Однако, гордо подчеркнул украинский президент, уже "никто не способен остановить Украину".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко похвастался в своем аккаунте в Twitter выходом современной Украины из тяжелейшего и затяжного кризиса. По мнению украинского президента, этого Незалежной удалось добиться в период его президентства благодаря слаженной и усердной работе украинского правительства.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению украинских средств массовой информации, Петр Порошенко намерен в знак благодарности за предоставление УПЦ автокефалии подарить Константинопольскому патриархату храм с могилой основателя Москвы Юрия Долгорукого.

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Темы Twitter Украина Порошенко
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