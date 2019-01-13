Порошенко хочет отдать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Не так давно Константинопольский патриархат предоставил Украинской православной церкви автокефалию. Официальный Киев, по-видимому, хочет за это Константинополь щедро отблагодарить.
Так, по сообщениям украинских средств массовой информации, действующий президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой посетили храм Спаса на Берестове, одну из многочисленных древних церквей современного Киева. Журналисты напоминают, что вот уже почти двадцать лет храм, входящий в состав Киево-Печерской лавры, не работает. Восемнадцать лет кряду в нем ведутся серьезные реставрационные работы.
Но, несмотря на это, утверждают украинские средства массовой информации, украинский президент Петр Порошенко якобы намерен передать храм Спаса на Берестове Константинопольскому патриархату в качестве благодарности за предоставления украинской церкви автокефалии.
Напомним, что в храме этом в далеком 1157 году похоронен князь Юрий Долгорукий, считающийся основателем Москвы. Сам же храм Спаса на Берестове был построен еще в 11 веке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала поздравлять действующую на Украине власть с предоставлением Украинской православной церкви автокефалии.
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