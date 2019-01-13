Сегодняшняя Украина активно закупает у Российской Федерации энергоресурсы. Этим страна обеспечивает рост своей экономике.
Таким мнением в эфире одного из украинских телеканалов поделился экономист Алексей Дорошенко.
Так, отмечает Алексей Дорошенко, больше половины энергоресурсов, приобретенных Украиной в минувшем году, были куплены именно у России. При этом, отметил экономист, рост украинской экономики в 2018 году составил порядка трех процентов.
Алексей Дорошенко указал на то, что Российская Федерация, несмотря на серьезные политические разногласия, начала наращивать внешнеэкономические отношения с Украиной. Киеву, отметил Дорошенко, выгодно покупать российскую продукцию из-за сравнительно низкой цены. Энергоресурсы, что предлагают миру, например, Соединенные Штаты Америки, Украине сегодня просто-напросто не по карману, пояснил Алексей Дорошенко.
Если бы Украина покупала энергоносители в Европе или у США, а не у России, считает экономист, то никакого бы роста своей экономики в минувшем году не добилась.
Действующий президент Украины Петр Порошенко же считает, что Незалежную спасать не нужно. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter глава государства похвастался выходом Украины из глубокого экономического кризиса.
Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению ряда экспертов, в ближайшие год-два Украину ждет серьезные экономические потрясения и, как следствие, "бунт голодных кастрюль и холодных квартир".
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