Генштаб России разработал план по захватиту восьми украинских областей и создания коридора вдоль побережья Азовского и Черного морей с выходом на Приднестровье, заявил генерал СБУ.
Об этом соообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на телеканал "Прямой". Генерал-лейтенант СБУ, экс-депутат Верховной рады Григорий Омельченко в эфире ток-шоу "Ситуация". По его словам, карты "оккупации" он достал через свои источники в Генштабе РФ.
"Покажу вам карту Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которая предусматривала пробитие коридора от оккупированного Донбасса вдоль побережья Азовского моря с выходом в Приднестровье, чтобы соединиться с военной базой Российской Федерации… Еще одна карта Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации: второй план — оккупация восьми областей Украины", — заявил Омельченко.
Как сообщает Диалог.UA, на этом же то-шоу "Ситуация" Омельченко заявил, что хорошо знаком с Владимиром Путиным. Генерал утверждает, что их познакомил Анатолий Собчак. "Как офицер спецназа, имея соответствующую подготовку, если бы мы вот так вот встретились, я пошел бы на его ликвидацию. И в нормах международного права национального законодательства — это было бы равносильно уничтожению Усама бен Ладена", — заявил Омельченко.
Отметим, что в 1992 — 1994 году "храбрый" генерал занимал должность начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления военной контрразведки СБУ. Также был депутатом Верховной рады четырех созывов.
Как сообщала "Правда.Ру" разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное наступление. Цель - захватить сразу несколько районов и установить контроль над территорией, пролегающей между ДНР и Российской Федерацией. Наступление якобы запланировано на 14 декабря. Согласно имеющимся у разведки ДНР данным, Киев уже сформировал наступательную группировку численностью в 14 тысяч военнослужащих.
Читайте по теме: Будет война: бойцы западных ЧВК едут на Украину "убивать Иванов"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россия направит в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. В Венесуэле считают, что близок Карибский кризис 2.0.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
В России прошла серия конференций "Ближний Восток, Северный Кавказ. Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия". Какова цель федерального проекта? Об этом и не только "Правде.Ру" рассказала этнолог и магистр теологии Галина Хизриева.