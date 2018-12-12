Украинское ТВ выдумало секретную карту вторжения России

Генштаб России разработал план по захватиту восьми украинских областей и создания коридора вдоль побережья Азовского и Черного морей с выходом на Приднестровье, заявил генерал СБУ.

Об этом соообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на телеканал "Прямой". Генерал-лейтенант СБУ, экс-депутат Верховной рады Григорий Омельченко в эфире ток-шоу "Ситуация". По его словам, карты "оккупации" он достал через свои источники в Генштабе РФ.

"Покажу вам карту Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которая предусматривала пробитие коридора от оккупированного Донбасса вдоль побережья Азовского моря с выходом в Приднестровье, чтобы соединиться с военной базой Российской Федерации… Еще одна карта Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации: второй план — оккупация восьми областей Украины", — заявил Омельченко.

Как сообщает Диалог.UA, на этом же то-шоу "Ситуация" Омельченко заявил, что хорошо знаком с Владимиром Путиным. Генерал утверждает, что их познакомил Анатолий Собчак. "Как офицер спецназа, имея соответствующую подготовку, если бы мы вот так вот встретились, я пошел бы на его ликвидацию. И в нормах международного права национального законодательства — это было бы равносильно уничтожению Усама бен Ладена", — заявил Омельченко.

Отметим, что в 1992 — 1994 году "храбрый" генерал занимал должность начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления военной контрразведки СБУ. Также был депутатом Верховной рады четырех созывов.

Как сообщала "Правда.Ру" разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное наступление. Цель - захватить сразу несколько районов и установить контроль над территорией, пролегающей между ДНР и Российской Федерацией. Наступление якобы запланировано на 14 декабря. Согласно имеющимся у разведки ДНР данным, Киев уже сформировал наступательную группировку численностью в 14 тысяч военнослужащих.

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