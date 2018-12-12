Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что инцидент в Керченском проливе 25 ноября - это "война".
В общем, комментарий был немногословным. Песков отметил, что российское руководство с такой трактовкой не согласно, а произошедшее было именно что провокацией - со всеми вытекающими для нарушителей границ РФ последствиями.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Порошенко в интервью Fox News заявил, что произошедшее 25 ноября это "агрессия и война", а не "инцидент и провокация".
Напомним, что через две недели истекает срок военного положения, которое было введено по инициативе Порошенко после событий возле Керченского пролива (хотя и не в том виде, в каком задумывалось изначально).
В этой связи нельзя исключать, что градус риторики со стороны украинского руководства будет только повышаться. Нельзя исключать и провокаций, под предлогом которых военное положение может быть продлено - а то и распространено на всю территорию Украины.
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