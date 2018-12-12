В США призвали избавить экономику Украины от "влияния" России

Соединенные Штаты должны помочь украинской экономике избавиться от российского "влияния". Правда, для этого Вашингтону требуется оказать давление на Киев. Именно на Киев, а не на Москву.

По мнению аналитиков американского Совета по международным отношениям, требуется ускорить темп проводимых на Украине реформ, для чего требуется усиление дипломатического давления, предоставление технической помощи, а также финансовые стимулы и антистимулы, цитирует выкладки экспертов RT.

Аналитики советуют администрации Дональда Трампа сделать главной темой в отношениях с Киевом реформирование украинского энергосектора. Потому что Москва использует украинскую зависимость от российского газа в политических целях.

Позвольте, но Петр Порошенко уже неоднократно говорил, что Украина избавилась от зависимости от поставок российского газа. В этой связи не совсем понятно, что именно подразумевают американские эксперты. Неужели они сомневаются в словах Порошенко?

Правда, еще в марте этого года коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко расказывал, во что обходится это "независимость" от российского газа. А именно — Украина закупает газ в Европе в четыре раза дороже российского. Хотя по большому счету, этот "европейский" газ тоже российский.

"Реформирование" энергосектора на Украине сводится к постоянному повышению цен на газ. По мнению некоторых экспертов, нынешние власти Украины будут стараться отвлечь внимание от этого факта, в том числе и с помощью различных провокаций.

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